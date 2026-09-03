मेरठ: सरस्वती शिशु मंदिर में हर्षोल्लास से मनाई श्रीकृष्ण जन्माष्टमी

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हस्तिनापुर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विद्यालय प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानाचार्य रविंद्र कुमार ने भगवान श्रीकृष्ण के चित्र के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर किया। विद्यालय के बच्चों ने भगवान श्रीकृष्ण के जीवन और लीलाओं पर आधारित मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए।

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