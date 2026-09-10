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दर्दनाक हादसा: पतंग को पकड़ने खेत में दौड़ा मासूम, हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से मौत, 16 घंटे बाद मिला शव

Thu, 10 Sep 2026 05:43 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Thu, 10 Sep 2026 05:43 PM IST
सार

मेरठ के गगोल गांव में बुधवार शाम लापता हुए नौ वर्षीय शाद का शव बृहस्पतिवार सुबह खेत में मिला। प्रथमदृष्टया हाईटेंशन लाइन के करंट की चपेट में आने से मौत की आशंका है।

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Meerut: Nine-Year-Old Boy Dies After Electric Shock in Gogol, Body Found in Field After 16 Hours
बच्चे का फाइल फोटो व विलाप करते परिजन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मेरठ के परतापुर थाना क्षेत्र के गगोल गांव में बुधवार शाम लापता हुए नौ वर्षीय बालक की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। उसका शव करीब 16 घंटे बाद बृहस्पतिवार सुबह पास के एक खेत में पड़ा मिला। पुलिस ने विद्युत आपूर्ति बंद कराकर शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
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बुधवार शाम से लापता था शाद
सिवाल खास निवासी अकरम गगोल गांव के पास खेत में बने मकान में परिवार के साथ किराये पर रहते हैं। उनका नौ वर्षीय बेटा शाद बुधवार शाम करीब चार बजे लापता हो गया था। परिजनों ने आसपास काफी तलाश की, लेकिन बालक का पता नहीं चला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने सीसीटीवी और अन्य माध्यमों की मदद से उसकी तलाश शुरू कर दी।
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मां को खेत में दिखी पतंग, वहीं मिला शव
बृहस्पतिवार सुबह शाद की मां ने पड़ोस के खेत में एक पतंग पड़ी देखी। इसके बाद खेत में तलाश करने पर बालक का शव पड़ा मिला। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस के मुताबिक, शव करंट से झुलसा हुआ था। मौके पर विद्युत आपूर्ति बंद कराकर शव को खेत से बाहर निकाला गया।

हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने की आशंका
सीओ ब्रह्मपुरी राम प्रकाश के अनुसार, प्रथमदृष्टया आशंका है कि शाद पतंग लेने के लिए खेत में गया होगा। इसी दौरान वह हाईटेंशन लाइन के करंट की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। पुलिस अन्य पहलुओं से भी मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।

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