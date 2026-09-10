मेरठ में भाजपा को झटका: ब्लॉक प्रमुख कपिल मुखिया ने पार्टी से दिया इस्तीफा, कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप

बोले- समाज ने बनाया ब्लॉक प्रमुख

कपिल मुखिया ने कहा कि समाज के लोगों ने उन्हें ब्लॉक प्रमुख बनाया है और अब वह उन्हीं लोगों के लिए भाजपा से इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि संगठन में उनके पास कोई पद नहीं है और वह केवल पार्टी के प्राथमिक सदस्य थे।



कार्यकर्ताओं की अनदेखी का लगाया आरोप

उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के आने पर संगठन की ओर से कार्यकर्ताओं को कोई सूचना नहीं दी जाती। कार्यकर्ताओं की मेहनत को नजरअंदाज किया जा रहा है। कपिल मुखिया ने कहा कि बृहस्पतिवार को मेरठ में प्रभारी मंत्री भी मौजूद हैं, लेकिन उन्हें इसकी कोई सूचना तक नहीं दी गई।



समाज से बातचीत के बाद लेंगे आगे का निर्णय

भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद कपिल मुखिया ने कहा कि वह समाज के लोगों से बातचीत करेंगे। इसके बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा।