मेरठ: पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी का बेटा गया जेल, अब दोस्त अदनान की तलाश, 10 लाख रुपये का है मामला; पूरी कहानी

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कोतवाली के सराय बहलीम में असलम पहलवान को धमकी देने के मामले में पूर्व मंत्री हाजी याकूब के बेटे फिरोज उर्फ भूरा के जेल जाने के बाद अब पुलिस उसके साथी अदनान की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। अभी पुलिस को अदनान का सुराग नहीं लगा है। पुलिस जल्द गिरफ्तारी करने का दावा कर रही है। साक्ष्य के तौर पर केस डायरी में वायरल वीडियो को भी शामिल कर लिया है।







पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के भतीजे अनस कुरैशी पुत्र फारुख कुरैशी की इस्लामाबाद निवासी अदनान पुत्र महताबुद्दीन से दोस्ती है। अदनान मूल रूप से मुरादनगर का रहने वाला है। अदनान ने आगरा के एक व्यापारी से 10 लाख रुपये सिस्टम एनर्जी ड्रिंक में लगवाए थे। व्यापारी ने उक्त रकम की मांग अदनान से की। अदनान रकम नहीं दे रहा था।

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व्यापारी ने अदनान से रकम निकलवाने के लिए असलम पहलवान से मुलाकात की। असलम पहलवान ने 30 प्रतिशत की हिस्सेदारी पर सौदा तय किया। उसके बाद अदनान को पिछले एक सप्ताह से कॉल कर 10 लाख रुपये की रकम वापस करने के लिए कह रहा था। अदनान सोमवार रात करीब एक बजे याकूब कुरैशी के बेटे फिरोज उर्फ भूरा के घर पर पहुंचा था। उस समय भूरा लखनऊ से घर लौटा था।



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