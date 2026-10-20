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Meerut: जाट महासभा भवन में शस्त्र पूजन, बुराई पर अच्छाई की जीत का दिया संदेश

Mohd Mustakim

Updated Tue, 20 Oct 2026 04:00 PM IST Updated Tue, 20 Oct 2026 04:00 PM IST







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दशहरा पर्व के अवसर पर गढ़ रोड स्थित जाट महासभा भवन में शस्त्र पूजन किया गया। इस दौरान विधि-विधान के साथ शस्त्रों की पूजा-अर्चना की गई और समाज की सुख-समृद्धि की कामना की गई। कार्यक्रम में दशहरा पर्व के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया गया। ... और पढ़ें

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