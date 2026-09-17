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मेरठ: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भामाशाह पार्क में लगाए पौधे

Mohd Mustakim

Updated Thu, 17 Sep 2026 06:19 PM IST Updated Thu, 17 Sep 2026 06:19 PM IST







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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भामाशाह पार्क (विक्टोरिया पार्क) में पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सभी ने परिसर में पौधे रोपे। इस दौरान भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष नवाब सिंह नागर, कैंट विधायक अमित अग्रवाल आदि मौजूद रहे। ... और पढ़ें

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