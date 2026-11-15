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मेरठ: जैन मंदिर में पूजन प्रशाल शिविर का आयोजन, उत्साह के साथ शामिल हुए बच्चे

Mohd Mustakim

Updated Sun, 15 Nov 2026 01:56 PM IST Updated Sun, 15 Nov 2026 01:56 PM IST







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महावीर जयंती भवन जैन मंदिर में रविवार को विश्व श्रमण संस्कृति श्रीसंघ के तत्वाधान में पूजन प्रशाल शिविर का आयोजन हुआ। प्रत्येक रविवार की भांति इस बार भी बच्चों द्वारा कार्यक्रम संपन्न कराया गया। ... और पढ़ें

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