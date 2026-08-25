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मेरठ: संयम-अयान को जेल भेजने का विरोध, एसडीएम व कांग्रेसियों में नोकझोंक, हंगामा

मेरठ ब्यूरो

Updated Tue, 25 Aug 2026 06:49 PM IST Updated Tue, 25 Aug 2026 06:49 PM IST







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कांग्रेस जिलाध्यक्ष गौरव भाटी के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरधना में एसडीएम कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन किया। कालंद गांव के स्कूल का वीडियो बनाने पर एडवोकेट संयम पांचाल और उनके साथी अयान मिर्जा को जेल भेजने का विरोध किया। ... और पढ़ें

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