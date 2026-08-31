शामली: अंकित के परिजनों से मिले जयंत सिंह, बोले- दो हत्यारे ढेर, बाकी पर भी होगी कार्रवाई, सरकार गंभीर
अमर उजाला नेटवर्क, शामली Published by: Mohd Mustakim Updated Mon, 31 Aug 2026 12:26 PM IST
सार
शामली के बंतीखेड़ा निवासी गायक अंकित बालियान के दो हत्यारों सुमित और मोहित को पुलिस व एसटीएफ ने सोमवार तड़के ढेर कर दिया। इस मामले में दो बदमाश सत्यम और आर्यन अभी फरार है। जयंत सिंह ने कहा कि पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा, सरकार गंभीर है।
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विस्तार
रालोद मुखिया चौधरी जयंत सिंह सोमवार को शामली के गांव बंतीखेड़ा पहुंचे और अंकित बालियान के पिता सतबीर फौजी व अन्य परिजनों से मुलाकात की। जयंत ने कहा कि सरकार इस मामले पर पूरी तरह गंभीर है। आज दो हत्यारों को एनकाउंटर में मारा गया है, बाकी हत्यारों और साजिश करने वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा।
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#WATCH शामली, उत्तर प्रदेश: केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी अंकित बलियान के आवास पर पहुंचे। pic.twitter.com/FA81nOrprj— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 31, 2026विज्ञापन
रालोद सुप्रीमो एवं केंद्रीय मंत्री चौधरी जयंत सिंह ने अंकित के पिता सतबीर सिंह से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली और परिवार को सांत्वना दी। जयंत सिंह ने कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी और पार्टी की संवेदनाएं परिवार के साथ हैं।
जयंत सिंह ने कहा कि अंकित एक कलाकार था और उसकी सुनियोजित तरीके से हत्या की गई। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया है और पुलिस हत्याकांड की जांच में जुटी है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था तभी कायम रह सकती है, जब लोगों का व्यवस्था पर विश्वास बना रहे।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी इस मामले को लेकर उनकी बातचीत हुई थी। मुख्यमंत्री इस घटना को लेकर गंभीर थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का प्रयास पहले दिन से ही जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने का रहा है।
जयंत सिंह ने कहा कि आज के समय में पुलिस को अपना काम करने की पूरी आजादी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि पुलिस हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों तक जल्द पहुंचेगी और परिवार को न्याय दिलाने के लिए प्रभावी कार्रवाई करेगी। परिजनों से मुलाकात के दौरान जयंत सिंह ने परिवार को भरोसा दिलाया कि वह इस दुख की घड़ी में उनके साथ हैं और न्याय की लड़ाई में परिवार को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा।
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