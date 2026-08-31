दो बदमाश ढेर: अंकित की पत्नी सीमा बोली- सभी हत्यारे और साजिश करने वाले मारे जाएंगे, तभी मिलेगा संतोष

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शामली के बंतीखेड़ा गांव निवासी हरियाणवी गायक अंकित बालियान हत्याकांड में पुलिस ने सोनीपत के दो शूटरों को मुठभेड़ में मार गिराया है। सोनीपत निवासी भोलू उर्फ राहुल शाहपुरिया ने ही हत्याकांड की साजिश रची थी। वह गोगी गैंग के सरगना जितेंद्र गोगी की हत्या के बाद से ही अंकित से रंजिश रखता था। पुलिस के अनुसार, अंकित को टिल्लू गैंग का सदस्य मानकर उसके खिलाफ साजिश रची गई। अंकित की पत्नी सीमा ने बाकी दो हत्यारों और साजिश रचने वालों को भी सजा देने की मांग की है।

अंकित की पत्नी सीमा ने पुलिस को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो बदमाशों को मार गिराया है, इसके लिए वह आभार व्यक्त करती हैं। हालांकि, अभी वह पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं। सीमा ने कहा कि अंकित की हत्या में शामिल सभी बदमाशों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए।

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सभी आरोपियों की गिरफ्तारी या एनकाउंटर होने के बाद ही उन्हें पूरी तरह संतुष्टि मिलेगी। सीमा ने कहा कि उन्होंने अपने पति को खोया है, जिनकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। उन्हें अब वापस नहीं लाया जा सकता। लेकिन उनके हत्यारों को सजा जरूर मिलनी चाहिए।

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