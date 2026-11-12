{"_id":"6af57a69948292f8520c5cb5","slug":"video-meerut-preparations-for-cms-event-intensify-intersections-being-spruced-up-2026-11-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: सीएम के कार्यक्रम की तैयारियां तेज, चमकाए जा रहे चौराहे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

14 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मेरठ आने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसको लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। मुख्यमंत्री के आगमन से पहले शहर के प्रमुख मार्गों और चौराहों को चमकाने का काम तेजी से किया जा रहा है। गुरुवार को दिनभर रंगाई-पुताई का कार्य चलता रहा। वहीं, सीसीएसयू परिसर, तेजगढ़ी चौराहा और जेल चुंगी चौराहे सहित प्रमुख स्थानों पर विशेष सफाई अभियान चलाकर व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं। सड़कों से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक साफ-सफाई और सौंदर्यीकरण का काम जारी है। प्रशासनिक अमला मुख्यमंत्री के दौरे से पहले सभी व्यवस्थाओं को चाक-चौबंद करने में जुटा है।

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