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मेरठ में 2 सितंबर को होगी नेशनल एथलेटिक्स प्रतियोगिता, विभिन्न राज्यों से पहुंचे खिलाड़ी स्टेडियम में कर रहे अभ्यास

मेरठ ब्यूरो

Updated Tue, 01 Sep 2026 12:17 PM IST Updated Tue, 01 Sep 2026 12:17 PM IST







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कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में 2 सितंबर को नेशनल एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों से खिलाड़ी हिस्सा लेने के लिए मेरठ पहुंच रहे हैं। प्रतियोगिता से पहले खिलाड़ी स्टेडियम में अभ्यास कर अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। अलग-अलग एथलेटिक्स स्पर्धाओं में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों में प्रतियोगिता को लेकर उत्साह नजर आ रहा है। ... और पढ़ें

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