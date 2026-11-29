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भाजपा महिला मोर्चा की क्षेत्रीय अध्यक्ष अचला सिंह, क्षेत्रीय महामंत्री मीनल गौतम ने रविवार को सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता की। कहा कि केंद्र सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश में महिलाओं के हित में लाया जा रहा है। इससे आधी आबादी को राजनीति में भागीदारी मिलेगी। यह अधिनियम देश की राजनीति में बदलाव लाएगा।

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