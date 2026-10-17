{"_id":"6ad337ecdb722848ab0ee98e","slug":"video-meerut-murder-cases-muskan-and-ravita-seek-private-lawyers-to-appeal-death-sentences-in-high-court-2026-10-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: मृत्युदंड के बाद मुस्कान-रविता हाईकोर्ट में लड़ेंगी केस, जेल में दोनों ने मांगे प्राइवेट वकील, रविता-अमरदीप को मिले कैदी नंबर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ में सौरभ राजपूत और अमित कश्यप हत्याकांड में मृत्युदंड की सजा पाने वाली मुस्कान और रविता अब हाईकोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ेंगी। वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉ. वीरेश राज शर्मा के अनुसार, दोनों ने हाईकोर्ट में पैरवी के लिए प्राइवेट वकील की मांग की है। उन्हें जल्द वकील मुहैया कराने की प्रक्रिया की जाएगी। वहीं, रविता को कैदी नंबर 399 और अमरदीप को 400 नंबर आवंटित किया गया है। मौत की सजा सुनाए जाने के बाद दोनों महिलाओं की प्रतिक्रिया को लेकर भी चर्चा है, हालांकि उनकी कथित भावनात्मक स्थिति की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है।

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