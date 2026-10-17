{"_id":"6ad337ecdb722848ab0ee98e","slug":"video-meerut-murder-cases-muskan-and-ravita-seek-private-lawyers-to-appeal-death-sentences-in-high-court-2026-10-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: मृत्युदंड के बाद मुस्कान-रविता हाईकोर्ट में लड़ेंगी केस, जेल में दोनों ने मांगे प्राइवेट वकील, रविता-अमरदीप को मिले कैदी नंबर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मेरठ: मृत्युदंड के बाद मुस्कान-रविता हाईकोर्ट में लड़ेंगी केस, जेल में दोनों ने मांगे प्राइवेट वकील, रविता-अमरदीप को मिले कैदी नंबर
मेरठ में सौरभ राजपूत और अमित कश्यप हत्याकांड में मृत्युदंड की सजा पाने वाली मुस्कान और रविता अब हाईकोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ेंगी। वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉ. वीरेश राज शर्मा के अनुसार, दोनों ने हाईकोर्ट में पैरवी के लिए प्राइवेट वकील की मांग की है। उन्हें जल्द वकील मुहैया कराने की प्रक्रिया की जाएगी। वहीं, रविता को कैदी नंबर 399 और अमरदीप को 400 नंबर आवंटित किया गया है। मौत की सजा सुनाए जाने के बाद दोनों महिलाओं की प्रतिक्रिया को लेकर भी चर्चा है, हालांकि उनकी कथित भावनात्मक स्थिति की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।