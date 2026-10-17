मेरठ: दुर्गाष्टमी पर कन्या पूजन आज और कल, 19 अक्तूबर सुबह 10:52 बजे तक अष्टमी तिथि, नवमी के बाद दशहरा पूजन

ऐसे करें कन्या पूजन

आचार्य मनीष स्वामी के अनुसार, कन्याओं को मां दुर्गा का स्वरूप मानकर उनका पूजन किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले कन्याओं के पैर धोएं, फिर तिलक लगाकर श्रद्धापूर्वक भोजन कराएं। पूजन के बाद कन्याओं को दक्षिणा और उपहार देकर उनका आशीर्वाद लें।



कन्या पूजन के प्रसाद में हलवा, पूरी और चना शामिल किए जा सकते हैं। इसके साथ सूखा नारियल, मखाना, मूंगफली और मिश्री भी भेंट की जा सकती है। श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के अनुसार प्रसाद तैयार कर सकते हैं।



कन्याएं न हों तो क्या करें?

आचार्य के अनुसार, यदि घर में कन्या पूजन के लिए कन्याएं उपलब्ध न हों, तो श्रद्धालु मंदिर में मां दुर्गा की पूजा कर भोग लगा सकते हैं और प्रसाद वितरित कर सकते हैं। नवरात्र के इन दिनों में श्रद्धालु अपनी परंपरा और तिथि के अनुसार पूजा-पाठ, व्रत और अन्य धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं।