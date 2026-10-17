कातिल पत्नियों को मृत्युदंड: जेल में मुस्कान-रवित की उड़ी नींद, करेंगी हाईकोर्ट का रुख, दोनों ने की ये गुजारिश

1 of 7 मुस्कान व पति सौरभ, रविता और उसका पति अमित - फोटो : अमर उजाला







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2 of 7 रविता व मुस्कान - फोटो : अमर उजाला

दोनों ने की निजी वकील की मांग

दोनों जेल के भीतर अब एक ही चिंता सता रही है कि आगे क्या होगा? दोनों ने हाईकोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए निजी वकील की मांग की है। वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉ. वीरेश राज शर्मा के अनुसार, दोनों को जल्द निजी वकील मुहैया कराने की प्रक्रिया की जाएगी। रविता को कैदी नंबर 399 और अमरदीप को 400 नंबर आवंटित किया गया है।





3 of 7 सौरभ हत्याकांड, मुस्कान - फोटो : अमर उजाला

निचली अदालत के फैसले को दोनों हाईकोर्ट में देंगी चुनौती

मृत्युदंड की सजा सुनाए जाने के बाद दोनों मामलों में आगे की कानूनी कार्रवाई अहम हो गई है। हाईकोर्ट में अपील के जरिए दोनों दोषी निचली अदालत के फैसले को चुनौती दे सकेंगी। हालांकि, अपील में आगे क्या निर्णय होगा, यह अदालत की सुनवाई और आदेश पर निर्भर करेगा।

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4 of 7 अमरदीप और रविता। - फोटो : अमर उजाला

रविता को कैदी नंबर 399, अमरदीप को 400

जेल प्रशासन के अनुसार, रविता को कैदी नंबर 399 और अमरदीप को कैदी नंबर 400 आवंटित किया गया है। दोनों को अदालत से मृत्युदंड की सजा सुनाए जाने के बाद जेल में उनकी आगे की प्रक्रिया नियमानुसार जारी है।



वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉ. वीरेश राज शर्मा ने बताया कि मुस्कान और रविता ने हाईकोर्ट में केस लड़ने के लिए निजी वकील की मांग की है। जेल प्रशासन की ओर से उन्हें वकील उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जाएगी। वहीं मुस्कान ने बेटी से मिलने के लिए पत्र लिखने की भी बात कही है।

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5 of 7 आरोपी पत्नी रविता व प्रेमी अमरदीप - फोटो : अमर उजाला