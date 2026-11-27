{"_id":"6b0948cdafa0e614fe0a2a06","slug":"video-meerut-minister-somendra-tomar-attends-inspiration-yajna-on-kotwal-dhan-singh-gurjars-birth-anniversary-2026-11-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर की जयंती पर शहीद स्मारक में प्रेरणा यज्ञ, मंत्री सोमेंद्र तोमर हुए शामिल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ: शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर की जयंती पर शहीद स्मारक में प्रेरणा यज्ञ, मंत्री सोमेंद्र तोमर हुए शामिल

Dimple Sirohi

Updated Fri, 27 Nov 2026 02:39 PM IST Updated Fri, 27 Nov 2026 02:39 PM IST







Link Copied



मेरठ के शहीद स्मारक में अमर क्रांतिकारी शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर की जयंती और संगठन स्थापना दिवस के अवसर पर प्रेरणा यज्ञ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मंत्री सोमेंद्र तोमर भी शामिल हुए। ... और पढ़ें

विज्ञापन