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मेरठ: हाईकोर्ट बेंच के लिए अधिवक्ताओं की न्यायिक यात्रा, चुनाव बहिष्कार की चेतावनी
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर सरधना बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने बुधवार को कस्बे में न्यायिक यात्रा निकालकर आंदोलन को तेज करने का संदेश दिया। बार अध्यक्ष सैय्यद आरिफ अली के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने लोगों से इस मांग के समर्थन में आगे आने की अपील की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि राजनीतिक दलों ने हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के मुद्दे पर समर्थन नहीं दिया तो आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान बहिष्कार का निर्णय लिया जा सकता है।
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