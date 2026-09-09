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मेरठ के परशुरामेश्वर महादेव मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी छठी महोत्सव, महिलाओं ने किया कीर्तन; कान्हा को लगाया भोग

Dimple Sirohi

Updated Wed, 09 Sep 2026 05:52 PM IST Updated Wed, 09 Sep 2026 05:52 PM IST







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मेरठ के शास्त्रीनगर डी ब्लॉक स्थित परशुरामेश्वर महादेव मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी छठी महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान महिलाओं ने कीर्तन कर कान्हा के भजनों का गुणगान किया। छठी महोत्सव के दौरान कान्हा को भोग लगाया गया। इसके बाद श्रद्धालुओं को कढ़ी-चावल का प्रसाद वितरित किया गया। श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव के साथ कार्यक्रम में भाग लिया। ... और पढ़ें

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