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मेरठ: क्वांटम इंटरनेशनल स्कूल और स्टेडियम बी टीम के हॉकी मैच का आयोजन

मेरठ ब्यूरो

Updated Sat, 29 Aug 2026 11:17 AM IST Updated Sat, 29 Aug 2026 11:17 AM IST







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खेल दिवस के अवसर पर कैलाश प्रकाश स्टेडियम में हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। क्वांटम इंटरनेशनल स्कूल और स्टेडियम B टीम के खिलाड़ियों के बीच गोल करने के लिए जोरदार भिड़ंत देखने को मिली। मैदान पर जोश, जुनून और खेल भावना का शानदार संगम रहा। दर्शकों ने तालियों से उत्साह बढ़ाया। ... और पढ़ें

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