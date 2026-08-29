फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Meerut Weather: Intense sunshine and humidity have caused distress since morning

मेरठ का मौसम: सुबह से ही तेज धूप और उमस से किया बेहाल, वेस्ट यूपी के कई जिलों में बारिश होने के आसार

Sat, 29 Aug 2026 04:14 PM IST
Mohd Mustakim अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ Published by: Mohd Mustakim Updated Sat, 29 Aug 2026 04:14 PM IST
सार

Meerut News: आज तेज धूप और उमस ने परेशान कर रखा है। लोग बाहर निकलते ही पसीने ही तरबतर हो रहे हैं। वहीं दोपहर तक बाजारों में ग्राहकों की आवाजाही भी कम है। बारिश होने पर ही राहत मिलने की उम्मीद है। 
 

विज्ञापन
Meerut Weather: Intense sunshine and humidity have caused distress since morning
तेज धूप ने परेशान किया। सांकेतिक तस्वीर।

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मेरठ में शनिवार को सुबह से ही मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिला। हालांकि, सुबह के समय हल्के बादलों के बीच धूप निकलने के बावजूद दिन चढ़ने के साथ सूर्य की तपिश बढ़ती गई, जिससे दोपहर में तेज धूप ने लोगों को गर्मी और उमस से बुरी तरह परेशान कर दिया। गर्मी के प्रभाव के कारण दोपहर के समय सड़कों और बाजारों में भी लोगों की आवाजाही कम दिखाई दी।
विज्ञापन

 

सुबह का मौसम कुछ राहत भरा रहा, लेकिन जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ा, धूप तेज होती गई। तेज धूप के कारण वातावरण में गर्मी का असर बढ़ गया। मौसम में लगातार हो रहे बदलाव के चलते लोगों को कभी गर्मी झेलनी पड़ रही है तो कभी बादलों से थोड़ी राहत मिल रही है। शनिवार को भी कुछ ऐसा ही मौसम देखने को मिला, जहां धूप और बादलों के बीच लुका-छिपी जारी रही।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, मेरठ में शनिवार को अधिकतम तापमान करीब 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान करीब 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आने वाले दिनों में भी मौसम पूरी तरह साफ रहने के बजाय बीच-बीच में बदलाव देखने को मिल सकता है।
 
विज्ञापन

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मानसून की सक्रियता के बीच स्थानीय स्तर पर मौसम में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। कहीं धूप तेज हो सकती है तो कहीं बादल छाने और बारिश की स्थिति भी बन सकती है। आज उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बारिश और तेज हवाओं की संभावना भी जताई गई है।
 

गर्मी से राहत के लिए बारिश का इंतजार
लगातार बदल रहे मौसम के बीच, लोग अब तेज बारिश का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है कि बारिश होने पर तापमान में गिरावट आएगी और उमस से भी राहत मिलेगी। 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed