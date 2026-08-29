मेरठ का मौसम: सुबह से ही तेज धूप और उमस से किया बेहाल, वेस्ट यूपी के कई जिलों में बारिश होने के आसार

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मेरठ में शनिवार को सुबह से ही मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिला। हालांकि, सुबह के समय हल्के बादलों के बीच धूप निकलने के बावजूद दिन चढ़ने के साथ सूर्य की तपिश बढ़ती गई, जिससे दोपहर में तेज धूप ने लोगों को गर्मी और उमस से बुरी तरह परेशान कर दिया। गर्मी के प्रभाव के कारण दोपहर के समय सड़कों और बाजारों में भी लोगों की आवाजाही कम दिखाई दी।

सुबह का मौसम कुछ राहत भरा रहा, लेकिन जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ा, धूप तेज होती गई। तेज धूप के कारण वातावरण में गर्मी का असर बढ़ गया। मौसम में लगातार हो रहे बदलाव के चलते लोगों को कभी गर्मी झेलनी पड़ रही है तो कभी बादलों से थोड़ी राहत मिल रही है। शनिवार को भी कुछ ऐसा ही मौसम देखने को मिला, जहां धूप और बादलों के बीच लुका-छिपी जारी रही।



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मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, मेरठ में शनिवार को अधिकतम तापमान करीब 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान करीब 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आने वाले दिनों में भी मौसम पूरी तरह साफ रहने के बजाय बीच-बीच में बदलाव देखने को मिल सकता है।



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मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मानसून की सक्रियता के बीच स्थानीय स्तर पर मौसम में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। कहीं धूप तेज हो सकती है तो कहीं बादल छाने और बारिश की स्थिति भी बन सकती है। आज उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बारिश और तेज हवाओं की संभावना भी जताई गई है।

