मेरठ: भाकियू महापंचायत से पहले गणेश और मां सरस्वती की पूजा, रागिनी अंदाज में हुआ भगवान का स्वागत

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मेरठ में मंडलायुक्त कार्यालय के बाहर प्रस्तावित भाकियू महापंचायत से पहले भगवान श्री गणेश और मां सरस्वती की आरती की गई। कार्यक्रम की शुरुआत धार्मिक विधि-विधान के साथ हुई और रागिनी अंदाज में भगवान का स्वागत किया गया। महापंचायत को लेकर किसानों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। आयोजन में भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के शामिल होने की चर्चा है। सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर प्रशासन भी सतर्क है।

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