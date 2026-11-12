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मेरठ: मेरठ विकास प्राधिकरण कार्यालय में किसानों का धरना जारी

Mohd Mustakim

Updated Thu, 12 Nov 2026 02:05 PM IST Updated Thu, 12 Nov 2026 02:05 PM IST







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मेरठ विकास प्राधिकरण में संयुक्त किसान संघर्ष समिति का धरना लगातार जारी है। बृहस्पतिवार को धरने पर महापंचायत का आयोजन किया गया। किसानों ने अपनी मांगों के न माने जाने तक आंदोलन जारी रखने का एलान किया। ... और पढ़ें

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