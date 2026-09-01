मेरठ में भाकियू की महापंचायत, बड़ी संख्या में ट्रैक्टर लेकर पहुंचे किसान; कमिश्नरी पार्क का किया घेराव

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भारतीय किसान यूनियन की ऐलानिया महापंचायत में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर लेकर मेरठ पहुंचे। किसानों ने कमिश्नरी पार्क का घेराव किया। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर किसान कुर्सियां और खाने-पीने का सामान साथ लेकर कमिश्नरी पार्क में जुटने लगे। महापंचायत को लेकर कमिश्नरी पार्क पहुंचने वाले प्रमुख मार्गों पर ट्रैक्टरों की लंबी कतारें लग गईं। बड़ी संख्या में किसानों के पहुंचने से क्षेत्र में हलचल बढ़ गई।

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