मेरठ: बढ़ती जनसंख्या की रोकथाम के लिए मंथन किया

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आबूलेन स्थित होटल राजमहल में सामाजिक मुद्दों पर चिंतन एवं विचार विमर्श किया गया। दिनेश तलवार ने कहा कि बढ़ती जनसंख्या देश के लिए अभिशाप है। यह भुखमरी के कगार पर लाकर खड़ा कर देगी। इससे हमे लड़ना है और सफलता हासिल करनी है।

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