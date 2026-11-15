{"_id":"6af96cb7114dc8ceba09a3ea","slug":"video-meerut-death-anniversary-of-mahatma-hansraj-observed-tribute-paid-through-a-yajna-2026-11-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: महात्मा हंसराज का स्मृति दिवस मनाया, यज्ञ कर अर्पित की श्रद्धांजलि","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आर्य समाज बुढ़ाना द्वारा रविवार को मेरठ में महात्मा हंसराज का स्मृति दिवस मनाया गया। हवन यज्ञ में महात्मा हंसराज को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वक्ताओं ने उनके जीवन, शिक्षा और समाज सेवा के कार्यों पर प्रकाश डाला। वक्ताओं ने कहा कि महात्मा हंसराज ने शिक्षा के माध्यम से समाज को नई दिशा दी। उपस्थित लोगों ने उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया।

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