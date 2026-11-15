{"_id":"6af96cb4e076b033ee0de148","slug":"video-meerut-cricket-match-organized-between-rishabh-academy-and-jms-world-school-2026-11-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: ऋषभ एकेडमी और जेएमएस वर्ल्ड स्कूल के बीच क्रिकेट मैच का आयोजन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल में चौधरी नरेंद्र सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। ऋषभ एकेडमी और जेएमएस वर्ल्ड स्कूल की टीमें आमने-सामने आईं। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। मैदान में रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। दर्शकों ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। आयोजकों ने विजेता टीम को बधाई दी।

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