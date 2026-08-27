मेरठ: भाजपा नेता के होटल में इंटर की छात्रा से दुष्कर्म, हंगामा होने पर लगी भीड़

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खरदौनी गांव के दो युवकों ने अपनी महिला मित्र के साथ मिलकर स्कूल जा रही इंटर की छात्रा का अपहरण किया और भावनपुर क्षेत्र के होटल में लाकर दुष्कर्म किया। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता मौके पर गए तो होटल मालिक ने उनके साथ अभद्रता कर दी, इससे भारी हंगामा हो गया। सूचना पर दो थानों की पुलिस पहुंची और आरोपियों व पीड़ित छात्रा को थाने लाया गया। भावनपुर थाना पुलिस ने दोनों युवक व युवती सहित होटल संचालक के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म, पॉक्सो में प्राथमिकी दर्ज की है। इस दौरान हंगामा होने पर होटल के बाहर लोगों की भीड़ लग गई।

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