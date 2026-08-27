यूपी: मेरठ में जलाया सीएम का पोस्टर, सपा अधिवक्ता सभा के 13 कार्यकर्ताओं पर रिपोर्ट, गिरफ्तारी के लिए दबिश

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कमिश्नरी चौराहे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपा अधिवक्ता सभा के नेताओं ने बृहस्पतिवार को पोस्टर जला दिया। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी सिटी के निर्देश पर सिविल लाइन थाने में अधिवक्ता अनिल वर्मा और 12 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। गिरफ्तारी के लिए पुलिस की चार टीमें गठित करना बताया, जोकि दबिश दे रही हैं।

सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ साजिशन होर्डिंग लगाने के विरोध में जगह-जगह सपा नेता और उनके कार्यकर्ताओं का हंगामा चल रहा है। सपा विधायक अतुल प्रधान, जिला पंचायत सदस्य सम्राट मलिक सहित कई सपा नेताओं ने खुद ही होर्डिंग उतारे थे। सपा विधायक ने आरोप लगाया कि भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं ने ये विवादित होर्डिंग लगाए हैं।



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इस प्रकरण को लेकर बृहस्पतिवार को सपा अधिवक्ता सभा के 20-25 अधिवक्ता कमिश्नरी के सामने एकत्र हुए। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पोस्टर जलाते हुए नारेबाजी करनी की। इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसे लेकर इंटेलीजेंस ने भी अपनी रिपोर्ट पुलिस अधिकारियों को सौंपी।