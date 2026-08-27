फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Meerut: case registered against two youths, a young woman

मेरठ: भाजपा नेता के होटल में इंटर की छात्रा से दुष्कर्म, दो युवक और एक युवती गिरफ्तार, हिंदू संगठनों का हंगामा

Thu, 27 Aug 2026 11:38 PM IST
Mohd Mustakim अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ Published by: Mohd Mustakim Updated Thu, 27 Aug 2026 11:38 PM IST
सार

Hotel Sealed: मेरठ के खरदौनी निवासी दूसरे समुदाय के दो युवक व युवती के साथ किशोरी होटल पहुंची थी। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया तो मामला खुल गया। पुलिस आरोपियों को थाने ले गई और होटल पर सील लगा दी। 

विज्ञापन
Meerut: case registered against two youths, a young woman
हंगामा करते हिंदू संगठन के लोग और गिरफ्तार दो युवक। - फोटो : अमर उजाला
खरदौनी गांव के दो युवकों ने अपनी महिला मित्र के साथ मिलकर स्कूल जा रही इंटर की छात्रा का अपहरण किया और भावनपुर क्षेत्र के होटल में लाकर दुष्कर्म किया। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता मौके पर गए तो होटल मालिक ने उनके साथ अभद्रता कर दी, इससे भारी हंगामा हो गया। सूचना पर दो थानों की पुलिस पहुंची और आरोपियों व पीड़ित छात्रा को थाने लाया गया। भावनपुर थाना पुलिस ने दोनों युवक व युवती सहित होटल संचालक के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म, पॉक्सो में प्राथमिकी दर्ज की है।



 
Meerut: case registered against two youths, a young woman
आरोपियों को थाने ले जाती पुलिस और होटल किया सील। - फोटो : अमर उजाला
इंचौली क्षेत्र के एक गांव निवास महिला ने भावनपुर थाने में तहरीर देते हुए बताया कि उनकी 17 वर्षीय बेटी इंटर की छात्रा है। बृहस्पतिवार सुबह स्कूल जाने के लिए निकली। तभी खरदौनी निवासी समीर और तालिब ने अपनी दोस्त सुमायला के साथ मिलकर कार से उसकी बेटी का अपहरण कर लिया। आरोप है कि तीनों उसे भावनपुर थाना क्षेत्र के गंगानगर एक्सटेंशन स्थित होटल निशांत रेजीडेंसी ले आए। आरोप है छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। दूसरे समुदाय के युवकों के साथ युवती होने की सूचना पर बजरंग दल कार्यकर्ता होटल पहुंच गए।

Meerut: case registered against two youths, a young woman
थाने में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता। - फोटो : अमर उजाला
आरोप है होटल संचालक भाजपा नेता अमन फौजी ने उनके साथ अभद्रता कर दी तो हंगामा बढ़ गया। आसपास के कार्यकर्ता भी पहुंच गए। सूचना पर पहले गंगानगर थाना प्रभारी पहुंच गए और हंगामा कर रहे कार्यकर्ताओं को समझाया। इस बीच भावनपुर थानाध्यक्ष भी पुलिस बल के साथ पहुंच गए। अन्य पुलिसकर्मियों के साथ एसआई मोनिका व एक महिला कांस्टेबल ने छात्रा को होटल से किसी तरह निकाला। पुलिस सुरक्षा में आरोपी और पीड़िता को थाने ले जाया गया।
 
विज्ञापन
विज्ञापन
Meerut: case registered against two youths, a young woman
होटल निशांत रेजीडेंसी। - फोटो : अमर उजाला
बजरंग दल संयोजक हिमांशु शर्मा और सहमंत्री बंटी बजरंगी ने आरोप लगाया कि इस बीच होटल संचालक अमन फौजी और उसके कर्मचारियों ने फर्जी आधार कार्ड दिखाकर चारों को एक ही समुदाय का बालिग बताते बताते हुए होटल से भगाने का प्रयास किया। भारी संख्या में कार्यकर्ता भावनपुर थाने पहुंच गए। उन्होंने भावनपुर एसएसआई मोहम्मद ओवेश पर आरोपियों के मोबाइल फोन छिपाने का आरोप लगाया। कार्यकर्ताओं ने पहचान छिपाकर लव-जिहाद का आरोप लगाया। 
 
विज्ञापन
Meerut: case registered against two youths, a young woman
होटल के बाद लगी भीड़। - फोटो : अमर उजाला
इस बीच सीओ सदर देहात सुधीर सिंह से कार्यकर्ताओं ने सख्त कार्रवाई की मांग की। हंगामा करने वाले बजरंग दल कार्यकर्ताओं में महानगर सह संयोजक रिंकू ठाकुर, कृष्ण कश्यप, विशाल धानक, उज्ज्वल तायल, प्रिंस सोनकर, आकाश प्रजापति, दिलकेश हिंदू और सागर आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
 
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed