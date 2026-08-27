फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Meerut: Sangeet Som Hits Back at Akhilesh Yadav, Says ‘Focus on Development, Not My Clothes and Shoes’

सियासत: पोस्टर वार में कूदे संगीत सोम, कहा- सच बता रहे लोग; जिन्हें चवन्नी बता रहे, वे इकन्नी का न छोड़ेंगे’

Thu, 27 Aug 2026 03:29 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Thu, 27 Aug 2026 03:29 PM IST
सार

मेरठ में पूर्व विधायक संगीत सोम ने अखिलेश यादव और सरधना विधायक पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिन्हें चवन्नी बताया जा रहा है, वे इकन्नी का नहीं छोड़ेंगे। जूते-कपड़ों की चर्चा छोड़कर विकास पर ध्यान देने की नसीहत दी।

विज्ञापन
Meerut: Sangeet Som Hits Back at Akhilesh Yadav, Says ‘Focus on Development, Not My Clothes and Shoes’
पूर्व विधायक संगीत सोम - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मेरठ के कंकरखेड़ा स्थित ग्रैंड रिसाला में रक्षाबंधन के अवसर पर सरधना विधानसभा क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों और उनके परिवारों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें पूर्व विधायक ठाकुर संगीत सोम ने समाजवादी पार्टी और सरधना विधायक पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजनीतिक चर्चा उनके बाल, जूतों और कपड़ों पर करने के बजाय क्षेत्र के विकास कार्यों पर होनी चाहिए।

विज्ञापन




‘चवन्नी बताने वाले तुम्हें इकन्नी का नहीं छोड़ेंगे’
गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान संगीत सोम ने कहा, “जिन्हें वे चवन्नी बता रहे हैं, वे आपको इकन्नी का नहीं छोड़ेंगे।” पोस्टर वार को लेकर उन्होंने कहा कि लोग सच्चाई बता रहे हैं तो सपा को इससे परेशानी क्यों हो रही है।
विज्ञापन


यह भी पढ़ें: सिंगर हत्याकांड: ‘उसने मुझे गाली दी, इसलिए कर दी हत्या’; जो बीच में आया वो भी जाएगा, भोलू की पोस्ट से हड़कंप

विज्ञापन
विज्ञापन

‘मेरे जूते और कपड़े राजनीतिक मुद्दे नहीं’
संगीत सोम ने कहा कि कुछ लोग उनके बाल, जूतों और कपड़ों को लेकर चर्चा करते हैं। उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक मुद्दे नहीं हैं। क्षेत्र की जनता विकास कार्यों का हिसाब चाहती है और जनप्रतिनिधियों को उसी दिशा में काम करना चाहिए।

उन्होंने पासपोर्ट और विदेश जाने को लेकर भी बयानबाजी पर तंज कसा। संगीत सोम ने कहा कि जिस व्यक्ति पर 60 आपराधिक मुकदमे हों, उसका पासपोर्ट कैसे बन सकता है।

अपने 10 साल के कार्यकाल के विकास कार्य गिनाए
पूर्व विधायक ने अपने 10 वर्ष के कार्यकाल के दौरान खेल विश्वविद्यालय, अस्पताल और पानी की टंकियों समेत विभिन्न विकास कार्य कराने का दावा किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में विकास को लेकर जनता के सामने काम का हिसाब होना चाहिए।

कवाल और राजूपाल हत्याकांड का भी किया जिक्र
संगीत सोम ने पूर्ववर्ती अखिलेश यादव सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कवाल में सचिन और गौरव की हत्या तथा राजूपाल हत्याकांड का जिक्र करते हुए तत्कालीन सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उस समय बहन-बेटियां सुरक्षित नहीं थीं, जबकि आज सुरक्षा की स्थिति बेहतर है।

उन्होंने योगी सरकार की कानून-व्यवस्था का जिक्र करते हुए अतीक जैसे माफिया के खिलाफ कार्रवाई और पूजा पाल को संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दिए जाने की बात कही।

कारसेवकों पर गोलीकांड को लेकर भी बोले
संगीत सोम ने कारसेवकों पर गोली चलाए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे लोगों को साधु-संतों और कारसेवकों का श्राप लगेगा। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed