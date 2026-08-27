सियासत: पोस्टर वार में कूदे संगीत सोम, कहा- सच बता रहे लोग; जिन्हें चवन्नी बता रहे, वे इकन्नी का न छोड़ेंगे’

‘मेरे जूते और कपड़े राजनीतिक मुद्दे नहीं’

संगीत सोम ने कहा कि कुछ लोग उनके बाल, जूतों और कपड़ों को लेकर चर्चा करते हैं। उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक मुद्दे नहीं हैं। क्षेत्र की जनता विकास कार्यों का हिसाब चाहती है और जनप्रतिनिधियों को उसी दिशा में काम करना चाहिए।



उन्होंने पासपोर्ट और विदेश जाने को लेकर भी बयानबाजी पर तंज कसा। संगीत सोम ने कहा कि जिस व्यक्ति पर 60 आपराधिक मुकदमे हों, उसका पासपोर्ट कैसे बन सकता है।



अपने 10 साल के कार्यकाल के विकास कार्य गिनाए

पूर्व विधायक ने अपने 10 वर्ष के कार्यकाल के दौरान खेल विश्वविद्यालय, अस्पताल और पानी की टंकियों समेत विभिन्न विकास कार्य कराने का दावा किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में विकास को लेकर जनता के सामने काम का हिसाब होना चाहिए।