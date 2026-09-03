मेरठ: कैंटोनमेंट जनरल हॉस्पिटल की बदलेगी सूरत, कैंट बोर्ड कार्यालय में दी जानकारी

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छावनी परिषद के सीईओ जाकिर हुसैन, सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी, आईएमए अध्यक्ष डॉ. मनीषा त्यागी ने बताया कि मंगलवार से कैंटोनमेंट हॉस्पिटल में मरीजों को विशेषज्ञ डॉक्टर सेवाएं देना शुरू करेंगे। सप्ताह में दो दिन डॉक्टरों की सेवाएं मिलेगी। दवाओं की कमी दूर करने के लिए हॉस्पिटल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खुलेगा। कैंट बोर्ड कार्यालय में हुई बैठक में कई निर्णय लिए गए।

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