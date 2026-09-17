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मेरठ: होटल के कमरे में लटका मिला शामली के युवक का शव

Mohd Mustakim

Updated Thu, 17 Sep 2026 06:19 PM IST Updated Thu, 17 Sep 2026 06:19 PM IST







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सदर थाना थानाक्षेत्र के भैसाली बस अड्डे के सामने खालसा होटल में बृहस्पतिवार सुबह 29 वर्षीय युवक का शव पंखे से लटका मिला। उसकी पहचान शामली के पंजाबी कॉलोनी निवासी विपुल शर्मा के रूप में हुई। पुलिस ने शव को पंखे से नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ... और पढ़ें

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