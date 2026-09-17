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मेरठ: सदर बिलेश्वरनाथ मंदिर में बलदेव छठ पूजन का आयोजन

Mohd Mustakim

Updated Thu, 17 Sep 2026 06:20 PM IST Updated Thu, 17 Sep 2026 06:20 PM IST







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सदर बिलेश्वरनाथ मंदिर में बृहस्पतिवार को बलदेव छठ पूजन का आयोजन किया गया। इस दौरान मंदिर समिति के सदस्य, कैंट विधायक अमित अग्रवाल समेत काफी लोग मौजूद रहे। सभी ने भगवान की आरती की। ... और पढ़ें

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