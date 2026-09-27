{"_id":"6ab90310b6f7316ff007cd9d","slug":"video-meerut-annual-chariot-procession-taken-out-with-great-fanfare-from-shantinath-digambar-jain-temple-2026-09-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर से धूमधाम से निकली वार्षिक रथयात्रा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

तोपखाना स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर से रविवार को वार्षिक रथयात्रा धूमधाम और धार्मिक उत्साह के साथ निकाली गई। मंदिर परिसर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी थी। विधि-विधान से पूजा-अर्चना के बाद रथयात्रा का शुभारंभ हुआ। सजे हुए रथ में भगवान शांतिनाथ की प्रतिमा विराजमान रही। बड़ी संख्या में श्रद्धालु रथयात्रा में शामिल हुए और धार्मिक जयघोष करते हुए आगे बढ़े। इस अवसर पर जगह जगह श्रद्धालुओं ने भगवान शांतिनाथ की आराधना की तथा रथयात्रा के दौरान वातावरण भक्तिमय नजर आया। श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। आयोजन को लेकर मंदिर समिति की ओर से विभिन्न व्यवस्थाएं की गईं। रथयात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने सुख-शांति और समृद्धि की कामना की।

... और पढ़ें