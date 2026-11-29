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हम ख्याल फाउंडेशन की ओर से आदिल चौधरी के आवास पर एक शाम उर्दू के नाम मुशायरा व अवार्ड समारोह का आयोजन हुआ। इसमें देशभर से आए शायरों ने अपनी गजलों और नज्मों से महफिल को रोशन किया। श्रोताओं ने तालियों से शायरों का हौसला बढ़ाया। कार्यक्रम में कई साहित्यकारों को अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। उर्दू की खुशबू से महफिल महक उठी।

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