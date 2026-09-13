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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Lord Ganesha's life was consecrated with rituals in Ganesh Mahotsav.

Meerut: गणेश महोत्सव में विधि-विधान से हुई भगवान गणेश की प्राण प्रतिष्ठा

Sun, 13 Sep 2026 11:18 PM IST
Pratyush Sharma
Pratyush Sharma Pratyush Sharma
Updated Sun, 13 Sep 2026 11:18 PM IST
Lord Ganesha's life was consecrated with rituals in Ganesh Mahotsav.
मेरठ। हस्तिनापुर कस्बे के रामलीला मैदान में भारतीय पांडव सेना के तत्वावधान में आयोजित गणेश चतुर्थी महोत्सव के दूसरे दिन रविवार को धार्मिक अनुष्ठानों के बीच भगवान गणेश की प्रतिमा की विधि-विधान से प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस दौरान श्रद्धालुओं ने गणपति बप्पा के जयकारे लगाए, जिससे पूरा परिसर भक्तिमय हो गया। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन-यज्ञ का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने यज्ञ में आहुति देकर भगवान गणेश से परिवार और क्षेत्र की सुख-समृद्धि की कामना की।
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