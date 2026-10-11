Meerut: रामलीला में भगवान राम की लीलाओं का जीवंत मंचन, भावविभोर हुए दर्शक

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मेरठ। श्री रामलीला कमेटी हस्तिनापुर के तत्वावधान में कस्बे के रामलीला मैदान में चल रही रामलीला के दौरान कलाकारों द्वारा प्रस्तुत धार्मिक प्रसंगों ने दर्शकों को भावविभोर कर दिया। मंचन के दौरान महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा, ताड़का व सुबाहु वध, मारीच प्रसंग और अहिल्या उद्धार की कथा का जीवंत व भव्य मंचन किया गया।

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