{"_id":"6aef2b99f73d6fc6a20bcfbe","slug":"video-grand-procession-of-goddess-mahakali-held-in-hastinapur-sacred-flame-from-kolkata-draws-devotees-2026-11-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: हस्तिनापुर में मां महाकाली की भव्य शोभायात्रा, कोलकाता के कालीघाट से लाई गई दिव्य ज्योत बनी आकर्षण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मेरठ: हस्तिनापुर में मां महाकाली की भव्य शोभायात्रा, कोलकाता के कालीघाट से लाई गई दिव्य ज्योत बनी आकर्षण
हस्तिनापुर की न्यू ब्लॉक कॉलोनी स्थित बंगाली बाजार चौराहे पर आयोजित नौ दिवसीय मां महाकाली पूजनोत्सव के अंतर्गत शनिवार को भव्य शोभायात्रा निकाली गई। कोलकाता के प्रसिद्ध कालीघाट से लाई गई दिव्य ज्योत और मां महाकाली के डोले के साथ यात्रा शुरू हुई। शोभायात्रा नगर की विभिन्न कॉलोनियों और प्रमुख मार्गों से गुजरी। जगह-जगह श्रद्धालुओं ने पुष्पवर्षा कर स्वागत किया और महिलाओं, युवाओं व बुजुर्गों ने आरती उतारकर माता का आशीर्वाद लिया। मां के जयकारों और भजनों से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया। यात्रा वापस बंगाली बाजार चौराहे पर पहुंचकर संपन्न हुई।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।