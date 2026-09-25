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मेरठ: जत्तीवाड़ा से धूमधाम से निकली गणेश विसर्जन यात्रा, भजनों पर झूमे श्रद्धालु

Dimple Sirohi

Updated Fri, 25 Sep 2026 03:45 PM IST Updated Fri, 25 Sep 2026 03:45 PM IST







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मेरठ के जत्तीवाड़ा से गणेश विसर्जन यात्रा धूमधाम से निकाली गई। डीजे की धुन पर महिलाएं और बच्चे झूमते नजर आए। श्रद्धालुओं ने गुलाल उड़ाकर और भजन गाकर बप्पा को भावभीनी विदाई दी। जयकारों के बीच पूरी यात्रा भक्तिमय माहौल में संपन्न हुई। ... और पढ़ें

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