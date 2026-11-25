{"_id":"6b068009baed42d6d40d3f65","slug":"video-farmers-protest-ball-india-plant-groundbreaking-in-meeruts-bijoli-police-stop-them-2026-11-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: बिजौली में बॉल इंडिया के प्लांट के भूमि पूजन का किसानों ने किया विरोध, पुलिस ने रोका","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ में गंगा एक्सप्रेसवे किनारे बिजौली स्थित औद्योगिक गलियारे में अमेरिका की कंपनी बॉल इंडिया स्टील और एल्युमिनियम केन बनाने का हाईटेक प्लांट स्थापित करेगी। बुधवार को प्लांट के भूमि पूजन के दौरान विरोध करने पहुंचीं किसान महिलाओं को पुलिस ने रोक दिया। यूपी सरकार की इस परियोजना के तहत बिजौली में 212 हेक्टेयर जमीन पर औद्योगिक नगरी विकसित करने की योजना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्लांट का वर्चुअल शिलान्यास करेंगे।

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