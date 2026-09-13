Meerut: एन्वायरमेंट क्लब ने गणेश चतुर्थी पर ईको फ्रेंडली गणेश जी घर लाने की अपील की

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मेरठ। लगातार बढ़ते प्रदूषण की ओर ध्यान आकर्षित करने वाले एन्वायरमेंट क्लब के सदस्यों ने गणेश चतुर्थी पर कुछ खास किया। क्लब के एक सदस्य को भगवान श्री गणेश के स्वरुप के तैयार करके बेगमपुल पर गणेश चतुर्थी पर ईको फ्रेंडली गणेश जी की मूर्ति लाने की अपील की। इस दौरान सदस्यों ने कहा कि नदियों को गंदगी और प्रदूषण से बचाने के लिए नदियों में घुलने वाली मिट्टी से ही बनी गणेश जी की मूर्ति घर लाएं।

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