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मेरठ के आरजी कॉलेज में लगा दिवाली मेला, छात्राओं के हाथों से बने सामान की जमकर हुई खरीदारी

Dimple Sirohi

Updated Wed, 04 Nov 2026 01:25 PM IST Updated Wed, 04 Nov 2026 01:25 PM IST







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दीपावली के अवसर पर मेरठ के आरजी कॉलेज में छात्राओं की ओर से दिवाली मेले का आयोजन किया गया। मेले में छात्राओं ने अपने हाथों से तैयार किए गए विभिन्न सामानों के स्टॉल लगाए। लोगों ने हस्तनिर्मित उत्पादों की सराहना की और जमकर खरीदारी की। ... और पढ़ें

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