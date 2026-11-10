Meerut: भाई दूज पर नमो भारत की बढ़ेगी रफ्तार, दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर पर चलेंगे 32 अतिरिक्त फेरे

पहले से चल रहे थे 20 अतिरिक्त फेरे

त्योहारों के मद्देनजर एनसीआरटीसी पहले से ही नमो भारत की 20 अतिरिक्त ट्रिप्स संचालित कर रही थी। भाई दूज पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए इनकी संख्या बढ़ाकर 32 कर दी गई है। 11 नवंबर को ये अतिरिक्त फेरे दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर पर यात्रियों की आवाजाही को सुगम बनाने में मदद करेंगे।



सड़क के जाम से बचने का विकल्प

दिल्ली और मेरठ के बीच सड़क मार्ग पर त्योहारों के दौरान वाहनों का दबाव बढ़ जाता है। इससे कई बार यात्रियों को घंटों जाम में फंसना पड़ता है। ऐसे में नमो भारत ट्रेन इस रूट पर सफर करने वालों के लिए बेहतर विकल्प बन रही है। अतिरिक्त ट्रिप्स से त्योहार के दिन यात्रियों को कम इंतजार करना पड़ेगा और सफर अधिक सुविधाजनक होगा।