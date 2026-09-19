{"_id":"6aaec8e9b981177f2300ff4b","slug":"video-district-cricket-association-honored-karan-sharma-he-has-recently-retired-from-all-forms-of-cricket-2026-09-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"Meerut: जिला क्रिकेट संघ ने किया कर्ण शर्मा का सम्मान, क्रिकेट के सभी प्रारूपों से अभी हाल में ही लिया है संन्यास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ। मास्टर वैभव टी-20 ट्रॉफी के दौरान मेरठ निवासी भारतीय क्रिकेटर कर्ण शर्मा को क्रिकेट में उनकी उपलब्धियों के लिए जिला क्रिकेट संघ की ओर से सम्मानित किया गया। क्रिकेटर कर्ण शर्मा के साथ उनके पिता विनोद शर्मा और अन्य परिजनों को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर अपने ही होम ग्राउंड में सम्मान पाने के बाद कर्ण शर्मा की आंखें भी नम हो गई। इसके लिए उन्होंने एमडीसीए के सभी सदस्यों का धन्यवाद किया। कर्ण शर्मा ने अभी हाल ही में यूपी लीग के दौरान कानपुर सुपरस्टार की ओर से खेलते हुए क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की थी। उस दौरान यूपीसीए की ओर से भी उन्हें सम्मानित किया गया। कैंट बोर्ड मुख्य कार्यकारी अधिकारी जाकिर हुसैन ने उन्हें प्रतीक चिह्न दिया। इस मौके पर कर्ण शर्मा ने कहा उन्हें मेरठ में ही क्रिकेट की बारीकियां सीखीं और यहां इसी मैदान में सालों अभ्यास किया। यहां से उनकी यादें जुड़ी हैं। उन्होंने कहा कि वह किसी रूप में खेल से जुड़े रहेंगे। मेरठ समेत पूरे यूपी में लगातार अच्छे खिलाड़ी निकल रहे हैं और मेरठ से वर्तमान में ही समीर रिजवी, विनीत पंवार, विजय कुमार जैसे तमाम क्रिकेटर यूपी का का नाम रोशन कर रहे हैं। आगे भी मेरठ में इसी प्रकार क्रिकेटर निकलते रहेंगे।

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