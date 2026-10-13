{"_id":"6ace23531557202fd705a30e","slug":"video-daurala-farmers-protest-over-pending-sugarcane-dues-demand-interest-after-court-order-secretary-seeks-time-until-october-20-2026-10-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"कोर्ट के आदेश के बाद भी गन्ना भुगतान नहीं, ब्याज समेत बकाया दिलाने की मांग, 20 अक्तूबर तक का अल्टीमेटम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

दौराला में मंगलवार को सहकारी गन्ना समिति में किसानों ने बकाया गन्ना मूल्य का ब्याज समेत भुगतान कराने की मांग को लेकर करीब ढाई घंटे तक धरना दिया। किसानों ने कहा कि न्यायालय के आदेश के बावजूद वर्ष 1996 से 2026 तक का बकाया भुगतान नहीं मिला है। धरने के दौरान समिति के सचिव प्रदीप यादव ने किसानों की समस्याएं सुनीं और भुगतान के संबंध में कार्रवाई के लिए 20 अक्तूबर तक का समय मांगा। उनके आश्वासन के बाद किसानों ने धरना समाप्त कर दिया। किसानों ने चेतावनी दी कि तय समय में समस्या का समाधान नहीं होने पर आगे की रणनीति बनाई जाएगी।

... और पढ़ें