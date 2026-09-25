Meerut: राधा-कृष्ण की वेशभूषा में झूमे बच्चे, किया मनमोहक नृत्य

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मेरठ। हस्तिनापुर कस्बे के रामलीला मैदान में चल रहे गणेश चतुर्थी महोत्सव में शुक्रवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें कस्बे के बच्चों ने राधा-कृष्ण की वेशभूषा में मनमोहक नृत्य प्रस्तुत कर श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने गणपति बप्पा के जयकारे लगाए और बच्चों का उत्साहवर्धन किया।

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