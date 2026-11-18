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मेरठ: सर्राफा व्यापारी का सोना लेकर फरार हुए कारीगर गिरफ्तार, पुलिस ने प्रेसवार्ता कर किया खुलासा
मेरठ के रेलवे रोड थाना क्षेत्र में सर्राफा व्यापारी का सोना लेकर फरार हुए कारीगरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रेलवे रोड पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के बाद पुलिस लाइन में प्रेसवार्ता कर उन्हें मीडिया के सामने पेश किया। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी दी। बरामद सोने की मात्रा, आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी से जुड़ी विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है।
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