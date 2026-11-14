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मेरठ: ओवैसी की रैली में मनमोहन धामा के बयान पर चर्चा, सपा नेताओं पर भी वक्ताओं ने साधा निशाना

Dimple Sirohi

Updated Sat, 14 Nov 2026 06:57 PM IST Updated Sat, 14 Nov 2026 06:57 PM IST







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मेरठ के नौचंदी मैदान में आयोजित सामाजिक परिवर्तन मोर्चा की रैली में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। रैली में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की मौजूदगी के बीच पार्टी के गाजियाबाद जिलाध्यक्ष मनमोहन धामा ने मंच से संबोधन किया। उन्होंने कहा, "पाकिस्तान हिंदुस्तान के मुस्लिमों के जूतों की नोंक पर है।" इसके साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए जमकर खरी खोटी सुनाई। ... और पढ़ें

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