{"_id":"6ad647e306c7d6bd7b02954c","slug":"video-after-the-killing-of-meghnad-in-chhawni-ramlila-the-cheers-of-ram-lakhan-echoed-before-the-war-with-ravana-shri-ram-worshiped-mother-durga-2026-10-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"Meerut: छावनी रामलीला में मेघनाद के वध के बाद गूंजे राम-लखन के जयकारे, रावण के साथ युद्ध से पहले श्रीराम ने की मां दुर्गा की उपासना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ। सदर स्थित भैसाली मैदान में सोमवार को वैदिक मंत्रोच्चारण और विधिविधान से पूजा-अर्चना के बाद लीला का शुभारंभ हुआ। पुरोहित नंदकिशोर शर्मा और हरिश्चंद्र जोशी ने पूजन कराया। मेघनाद वध के मंचन के दौरान मैदान में राम-लखन के जयकारे गूंजने लगे। लीला में सुलोचना सती प्रसंग, अहिरावण द्वारा श्रीराम और लक्ष्मण का हरण, अहिरावण वध और देवी पूजन के प्रसंगों का मंचन किया गया। लाइट एंड साउंड के माध्यम से प्रस्तुत दृश्यों ने दर्शकों को रोमांचित किया। काया कला केंद्र दिल्ली के कलाकारों ने प्रीतम गोठवाल के निर्देशन में भव्य रूप से मंचन किया। कलाकारों के संवाद और युद्ध के दृश्यों पर दर्शकों ने श्रीराम के जयकारे लगाए। इसके बाद भगवान श्रीराम अपनी सेना के साथ सदर टंकी मोहल्ला स्थित छोटी दुर्गाबाड़ी मंदिर पहुंचे और रावण से अंतिम युद्ध से पहले मां दुर्गा की शक्ति उपासना की। महामंत्री गणेश अग्रवाल, मुख्य संयोजक विवेक रस्तोगी और अनिल जैन ने बताया कि शक्ति उपासना के बाद मंगलवार को भगवान श्रीराम रावण का वध कर असत्य पर सत्य की विजय प्राप्त करेंगे। अध्यक्ष पवन गर्ग ने बताया कि मंगलवार शाम 7:30 बजे लीला का शुभारंभ होगा। कोषाध्यक्ष विजय गोयल ने श्रद्धालुओं से परिवार सहित अयोध्यापुरी पहुंचकर रामलीला का आनंद लेने की अपील की। उद्घाटनकर्ता विवेक गर्ग, सुमित सिंघल, राजेश अग्रवाल और विपिन अग्रवाल रहे। पूजन में कमल नयन बिंदल, रितु मांगलिक, राहुल रस्तोगी, मुकेश गर्ग, जीएम थापर और अंकुर अग्रवाल शामिल रहे।

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